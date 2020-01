Ο Γάλλος πρόεδρος παροσίασε από το Ανάκτορο των Βερσαλλιών τη Γαλλία ως έναν επενδυτικό προορισμό απευθυνόμενος σε στελέχη διεθνών ομίλων.

Έτσι δεκάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό, με τους αστυνομικούς των δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών να τους εμποδίζουν τον δρόμο προς το ανάκτορο.

«Είμαστε ακόμη εδώ, αυτό δεν έχει τελειώσει», είπε ο Ζιλ Λε Μόιν που βρισκόταν μεταξύ του πλήθους, την ώρα που άλλοι κατήγγειλαν ότι ο Εμανουέλ Μακρόν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματιών.

Melee between police force and demonstrators in #Versailles preventing the demonstration from accessing the castle while Emmanuel #Macron will receive 200 business leaders from around the world as part of the summit #ChooseFrance . #greve20janvier#GiletsJaunes #France https://t.co/Zw8aFiz0A7

