ΔΙΕΘΝΗ

Ο ΛΕΣ ανακοίνωσε ότι χτύπησε ένα τουρκικό drone το οποίο διεξήγαγε επιχειρήσεις για την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Φαγέζ αλ Σάρατζ, εναντίον των δυνάμεων του ΛΕΣ που βρίσκονται κοντά στην Τρίπολη.

Το γεγονός έκανε γνωστό τόσο ο εκπρόσωπος τύπου του στρατού του Χαλίφα Χαφτάρ, Αχμέντ αλ Μισμάρι με ποστάρισμα στο Facebook όsο και o Λιβυκός Εθνικός Στρατός με ανάρτηση στο Twitter.

Το ποστάρισμα του Αχμέντ αλ Μισμάρι αναφέρει:

«Η αεροπορία του γενικού διοικητή των Λιβυκών Αραβικών ενόπλων δυνάμεων κατέρριψαν ένα τουρκικό drone, το οποίο απογειώθηκε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μιτίγκα και προσπαθούσε να πλήξει τις στρατιωτικές δυνάμεις μας στην Τρίπολη».

Αντίστοιχα με tweet του ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός γράφει:

«Ο ΛΕΣ κατέρριψε ένα τουρκικό TB2, το οποίο διεξήγαγε επιχειρήσεις για λογαριασμό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας.

Το να υπάρχει σημαία της Λιβύης στο TB2 δεν το καθιστά λιβυκό, Ακόμα μία κακή καταγραφή για εξοπλισμό που έχει δημιουργηθεί από την Τουρκία».

#LNA shot down a Turkish TB2 operating on the behalf of the #GNA.

Sticking a Libyan flag on a TB2 dose not make it libyan

Just a another bad record for Turkish made equipment.#Bayraktar #Libya #LNA pic.twitter.com/fW2zSJ0kAN — M.LNA (@LNA2019M) January 22, 2020

Video from citizens of the downed Turkish TB2 that was shot down by #LNA air defense. in #Tripoli #Libya pic.twitter.com/50rEMDuebb — M.LNA (@LNA2019M) January 22, 2020

Νέο tweet του στρατού του Χαφτάρ αναφέρει ότι «ν’ αρνείται κάποιος ότι το συγκεκριμένο drone είναι ένα τουρκικό TB2 είναι σαν να αρνείται κάποιος ότι η Σαχάρα είναι έρημος».

Denying this is not a Turkish #Bayraktar TB2, is like denying the Sahara is a desert 🐫

Viva #LNA. pic.twitter.com/3TJd5DIqIC — M.LNA (@LNA2019M) January 22, 2020

Η Τουρκία προς το παρόν δεν έχει σχολιάσει το γεγονός.

Νωρίτερα είχε σημειωθεί επίθεση με ρουκέτες στο αεροδρόμιο Μιτίγκα.