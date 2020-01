Σε μία ασυνήθιστη -όπως η ίδια παραδέχεται- αναγγελία, η μετεωρολογική υπηρεσία της Νότια Φλόριντα, επισημαίνει ότι λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών οι πολίτες δεν πρέπει να ξαφνιαστούν αν δουν ιγκουάνα να πέφτουν από τα δέντρα.

Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01

— NWS Miami (@NWSMiami) January 21, 2020