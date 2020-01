Ο νέος κοροναϊός έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία καθώς ήδη σύμφωνα με τα μέχρι τώρα επίσημα στοιχεία ευθύνεται για το θάνατο 17 ανθρώπων, ενώ μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης έχουν προσβληθεί 634 άνθρωποι.

Τρεις πόλεις έχουν τεθεί σε καραντίνα, ενώ το Πεκίνο ακυρώνει εκδηλώσεις για την κινεζική πρωτοχρονιά και κλείνει την «Απαγορευμένη Πόλη».

Βίντεο δείχνουν τον τρόπο μεταφοράς ασθενών από τον νέο θανατηφόρο κοροναϊό, πραγματικά αυξάνουν το βαθμό επαγρύπνησης.

Σ’ ένα βίντεο διακρίνεται η μεταφορά ενός άνδρα από αεροδρόμιο της Κίνας μέσα σ’ ένα αεροστεγώς κλεισμένη ειδικά διαμορφωμένη κατασκευή.

"They got one", and this is how they seem to handle potential #coronavirus cases. Allegedly at Fuzhou airport, making its rounds in WeChat now, trying to find official sources still to confirm this video. pic.twitter.com/EgUEEC32SP

— Manya Koetse (@manyapan) January 23, 2020