«Έχουμε επιβεβαιωμένα νεκρούς στην υπόθεση αυτή, έχουμε τουλάχιστον δύο επιβεβαιωμένους νεκρούς», τόνισε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας Αρτ Ασεβέντο.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «η αστυνομία του Χιούστον έχει ξεκινήσει έρευνες για ποινικές ευθύνες».

Σύμφωνα με τις αρχές και τα μέσα ενημέρωσης η έκρηξη προκάλεσε τη θραύση υαλοπινάκων σε κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή.

Δύο ώρες μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στις 4:25 τοπική ώρα (12:25, ώρα Ελλάδας) στην οδό Γκέσνερ, στο βορειοδυτικό Χιούστον, ακόμη υψωνόταν μία στήλη καπνού από το κτίριο, με τους πρώτους διασώστες κι αστυνομικούς που έσπευσαν στην περιοχή να έχουν απαγορεύσει την πρόσβαση και να συνεχίζουν τις έρευνες για ζημιές και θύματα, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο KTRK.

Breaking: Video just into our newsroom showing the aftermath of an explosion in Houston, TX.

Police say this is an industrial facility. Witnesses say the windows and walls of their homes rattled.

At this hour, authorities warn of a second blast. @wpri12 pic.twitter.com/w5BPCwx2a6

— Brandon Truitt (@BrandonTruittTV) January 24, 2020