Ο σεισμός σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις είναι εντάσεως 6,8 με 6,9 Ρίχτερ, είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα και σημειώθηκε περίπου 40 χιλιόμετρα από την πόλη Ελάζιγ στην ανατολική Τουρκία.

Το γραφείο διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων της χώρας ανέφερε ότι το επίκεντρο του σεισμού είναι η πόλη Σιβρίτζε.

Στους 14 ανέρχονται οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων.ενώ για περισσότερους από 300 τραυματίες κάνουν λόγο οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, έχουν αναφερθεί έξι νεκροί στη Μαλάτεια και οκτώ στο Ελαζίγ. Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού εξέφρασε την ελπίδα να μην υπάρξουν άλλα θύματα.

Ο κυβερνήτης του Ελαζίγ, Τσετίν Οκτάι Καλντιρίμ, δήλωσε λίγο νωρίτερα μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι NTV ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη και τουλάχιστον 225 τραυματίστηκαν. Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να φτάσουν σε έξι ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

Στην περιοχή έχουν σταλεί σωστικά συνεργεία και ο υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού είπε ότι ο σεισμός είναι συμβάν «επιπέδου 3», με βάση το σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται βοήθεια σε πανεθνικό επίπεδο, όχι όμως και αποστολή διεθνούς βοήθειας.

Στις εικόνες που μετέδωσαν τα τουρκικά τηλεοπτικά κανάλι, κάτοικοι τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους. Η στέγη τουλάχιστον ενός κτιρίου είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Σε ένα από τα κτίρια που κατέρρευσαν, οι διασώστες προσπαθούσαν με τα χέρια να απομακρύνουν τα συντρίμμια.

Η AFAD ανέφερε ότι έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 30 μετασεισμοί και ότι περισσότερες από 400 ομάδες διασωστών έχουν σταλεί στην περιοχή για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις.

«Κινητοποιήσαμε τέσσερις ομάδες στην περιοχή», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρετζέπ Σαλτζί, της τουρκικής Ένωσης Ερευνών και Διάσωσης (AKUT). «Μάθαμε ότι έχουν πέσει κτίρια, ετοιμαζόμαστε να στείλουμε και άλλες ομάδες, αν χρειαστεί», πρόσθεσε.

«Ήταν τρομακτικό, τα έπιπλα έπεφταν πάνω μας. Τρέξαμε έξω. Θα περάσουμε τις επόμενες ημέρες σε ένα εξοχικό, έξω από την πόλη», είπε ο 47χρονος Μελαχάτ Τζαν, κάτοικος του Ελαζίγ.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών της Τουρκίας ανακοίνωσαν απόψε ότι θα παράσχουν δωρεάν τηλεφωνικές υπηρεσίες και Ίντερνετ στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών.

Η πληγείσα περιοχή είναι απομακρυσμένη και σχετικά αραιοκατοικημένη. Ο υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ επισήμανε ότι ο τουρκικός στρατός είναι έτοιμος να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης, εφόσον χρειαστεί.

Σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης καταστροφών της χώρας ο σεισμός είναι εντάσεως 6,8 Ρίχτερ. Το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), αναφέρει ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6,9 βαθμοί.

Κρατικά ΜΜΕ στη γειτονική Συρία μετέδωσαν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της χώρας.

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στον Λίβανο μετέδωσαν ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στη Βηρυτό και την Τρίπολη.

Το ρήγμα που έχει ενεργοποιηθεί είναι το ρήγμα της ανατολικής Ανατολίας, το οποίο έχει δώσει και στο παρελθόν ισχυρούς σεισμούς.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού δήλωσε ότι έχουν καταρρεύσει ή έχουν υποστεί ζημιές αρκετά κτήρια.

Η Τουρκία έχει πληγεί σφοδρά τα τελευταία χρόνια από πολύ ισχυρούς σεισμούς. Τον Αύγουστο του 1999 σκοτώθηκαν περισσότεροι από 17.000 άνθρωποι από τη δόνηση των 7,6 βαθμών που έπληξε το Ιζμίτ, 90 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης. Περίπου 500.000 έμειναν άστεγοι. Το 2011, 523 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισχυρό σεισμό στις πόλεις Βαν και Ερτζίς.

Ανήσυχος για την έκταση των ζημιών από τον ισχυρότατο σεισμό εμφανίστηκε ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας γιατί ήταν πολύ επιφανειακός.

Ο κύριος Λέκκας διευκρίνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Βυρηττό. Ήταν πολύ ισχυρός και πιθανότατα έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές.

Πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσουν αρκετοί μετασεισμοί μεγέθους ακόμη και 6,5 ρίχτερ.

Ακόμα διευκρίνισε ότι δεν προήλθε από το πολύ γνωστό ρήγμα της Ανατολίας ούτε έχει σχέση με του πολύ πρόσφατους σεισμούς στην Μικρά Ασία απέναντι από την Λέσβο.

Σφοδρότατο και πολύ επιφανειακό χαρακτήρισε σε δηλώσεις του, τον σεισμό ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, διευκρινίζοντας ότι προήλθε από το ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας μέσα στην Τουρκία. Και ο κύριος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι περιμένουμε ισχυρούς μετασεισμούς.

Video shows destruction in what appears to be Elazığ, Turkey after 6.8 magnitude earthquake hit the region. #Elazig - pic.twitter.com/hisCgbEERf

— Hatice ‘Deniz’ AVCI (@HaticeDenizAVCI) January 24, 2020