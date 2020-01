Οι τρεις από τις πέντε ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν στην Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης έπληξαν την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Η μία από τις ρουκέτες έπεσε στην καφετέρια της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής.

Είναι η πρώτη φορά που ρουκέτες πλήττουν το εσωτερικό της αμερικανικής πρεσβείας, η οποία βρίσκεται στην Πράσινη Ζώνη, όπου έχουν την έδρα τους πολλές διπλωματικές αποστολές και κυβερνητικές υπηρεσίες.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στην επίθεση με ρουκέτες εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ανώτερος Ιρακινός αξιωματούχος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Δεν κατέστη σαφές αμέσως εάν ο τραυματίας είναι Αμερικανός ή Ιρακινός υπάλληλος της πρεσβείας.

Update: #UnitedStates sources reveal that rockets fell inside the #American embassy compound in #Baghdad #Iraq https://t.co/GKmG4o1cJs

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) January 26, 2020