Σύμφωνα με εκπρόσωπο του τοπικού κυβερνήτη, το αεροπλάνο συνετρίβη στην περιοχή Deh Yak στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας Γάζνι.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι στο αεροπλάνο βρίσκονταν 83 επιβάτες.

Το Reuters επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους αναφέρει: «Αεροσκάφος τύπου Boeing που ανήκει στην αεροπορική εταιρεία Ariana συνετρίβη στο Σάντο Χελ της περιοχής Ντεκ Γιακ της επαρχίας Γκαζνί περί τις 13.10 τοπική ώρα».

«Ο αριθμός των θυμάτων παραμένει αδιευκρίνιστος», ανέφερε μια άλλη πηγή του Reuters.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, ωστόσο το BBC μεταδίδει δηλώσεις αξιωματούχου που μιλά για τεχνικό πρόβλημα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα το αεροσκάφος να συντριβεί και να τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti, η συγκεκριμένη περιοχή όπου συνετρίβη το αεροσκάφος βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν, ενώ «ειδικές δυνάμεις» έχουν αναχωρήσει για το σημείο.

JUST IN: State-owned Ariana Afghan Airlines plane crashes in Afghanistan's central province of Ghazni - provincial official pic.twitter.com/2gAU3kUeGI

