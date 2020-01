Οι εργασίες για την κατασκευή του εργοστασίου ξεκίνησαν την Πέμπτη και συμμετέχουν 35 εκσκαφείς και 10 μπουλντόζες.

Η Γουχάν χτίζει δύο προκατασκευασμένα νοσοκομεία --το Χουοσενσάν με 700 έως 1.000 κλίνες και το Λεϊσεσνάν με δυναμικότητα 1.300 έως 1.500 κλινών-- για τη νοσηλεία των ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον νέο κοροναϊό. Οι δύο εγκαταστάσεις προκατασκευασμένων κτιρίων αναμένεται να δοθούν προς χρήση στις 3 και 5 Φεβρουαρίου, αντίστοιχα.

Τα βίντεο, τα οποία ήρθαν σήμερα στο φως της δημοσιότητας δείχνουν ήδη ότι ένα κομμάτι του νοσοκομείου είναι έτοιμο, ενώ δέος και εντύπωση προκαλεί η ταχύτητα με την οποία προχωρούν οι εργασίες στις οποίες συμμετέχουν πάνω από 1.000 εργάτες που δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο ώστε τα δύο νοσοκομεία να κατασκευαστούν έγκαιρα.

China built a separate hospital for #coronavirus patients in Wuhan in 16 hours 👇 https://t.co/Osd2CRpttK

