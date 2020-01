Η ρεπόρτερ Φελίσια Σόνμεζ, η οποία το 2018 είχε κατηγορήσει τον Τζόναθαν Κάιμαν, τον πρώην επικεφαλής του γραφείου των Los Angeles Times στο Πεκίνο, για σεξουαλική κακοποίηση, ανέβασε στο Twitter ένα λινκ από την υπόθεση βιασμού στην οποία είχε εμπλακεί παλιότερα το όνομα του θρύλου του αθλητισμού, ο οποίος σκοτώθηκε σε δυστύχημα το βράδυ της Κυριακής.

Αμέσως μετά την ανάρτησή της, η Σόνμεζ ανέφερε σε άλλο tweet της ότι δέχθηκε απειλητικά μηνύματα για τη ζωή της και πρόσθεσε ότι «πρέπει να θυμόμαστε όλες τις πλευρές οποιουδήποτε δημόσιου προσώπου». Λίγη ώρα αργότερα όλα τα tweets σβήστηκαν.

Σύμφωνα με τους New York Times, η Σόνμεζ πριν τεθεί σε διαθεσιμότητα, δέχθηκε ένα email από τον Μάρτιν Μπάρον, τον εκτελεστικό διευθυντή της «The Washington Post» ο οποίος της έλεγε: «Πραγματική έλλειψη κριτικής σκέψης να αναρτήσεις αυτά στο Twitter. Σε παρακαλώ σταμάτα. Με αυτό τον τρόπο βλάπτεις την εφημερίδα».

Μόλις έγινε γνωστό ότι η Σόνμεζ τέθηκε σε διαθεσιμότητα, πολλά μέσα ενημέρωσης καθώς και εργαζόμενοι στην «Washington Post» επέκριναν την εφημερίδα για αυτή την απόφαση.

«Οι δημοσιογραφικοί όμιλοι θα πρέπει να προστατεύουν τους δημοσιογράφους τους, όχι να συμφωνούν με τον όχλο όταν τους επιτίθεται. Η Washington Post όχι μόνο δεν προστάτευσε τη Φελίσια Σόνμες, αλλά δημιούργησε ένα επικίνδυνο προηγούμενο» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ολίβια Νούτσι, ανταποκρίτρια του περιοδικού New York.

«Αυτός είναι ένας τρομακτικός τρόπος αντιμετώπισης των δημοσιογράφων σας», ανέφερε η Ανούσκα Πατίλ, συντάκτης κοινωνικής στρατηγικής στους «New York Times», ενώ συντάκτης στο «Gothamist» τόνισε ότι δεν υπήρχε χειρότερος τρόπος από αυτόν για να χειριστεί η εφημερίδα την κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι εναντίον του Μπράιαντ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βιασμό το 2003, όμως τελικά αποσύρθηκαν αφού η γυναίκα που τον κατηγόρησε αρνήθηκε να καταθέσει. Αργότερα ο αστέρας του NBA κατέληξε σε συμβιβασμό μαζί της.

Our statement in support of our colleague, Felicia Sonmez: https://t.co/2GDbANeybb

— Washington Post Guild (@PostGuild) January 27, 2020