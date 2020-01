Ο ασθενής, ένας Κινέζος ταξιδιώτης από τη Γουχάν, παραμένει σε απομόνωση στο κεντρικό νοσοκομείο της Λαπωνίας, στη βόρεια Φινλανδία ενώ 15 ακόμη άνθρωποι ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον ιό.

Μέσα σε 48 ώρες μετέτρεψαν ένα άδειο κτήριο σε νοσοκομείο αποκλειστικά για τους ασθενείς του κοροναϊού, περίπου 500 εργάτες και εθελοντές στην Κίνα.

Το Dabie Mountain Regional Medical Centre» διαθέτει 1.000 κρεβάτια και ήδη δέχτηκε τους πρώτους ασθενείς το βράδυ της Τρίτης.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανέγερσης και του δεύτερου νοσοκομείου, όπως φαίνεται και στο time-lapse βίντεο της Daily Mail.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συγκαλέσει εκ νέου αύριο Πέμπτη, και για τρίτη φορά σε μία εβδομάδα, την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης για τον νέο κοροναϊό που εμφανίστηκε στην Κίνα, προκειμένου να αποφανθεί εάν η επιδημία αποτελεί ή όχι απειλή διεθνούς ανησυχίας.

«Αποφάσισα να συγκαλέσω εκ νέου αύριο την Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού για τον νέο #κοροναϊό (2019-nCoV) προκειμένου να με ενημερώσει εάν η υφιστάμενη επιδημία συνιστά μια έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ανησυχίας» έγραψε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους σε ένα tweet.

I have decided to reconvene the International Health Regulations Emergency Committee on the new #coronavirus (2019-nCoV) tomorrow to advise me on whether the current outbreak constitutes a public health emergency of international concern. pic.twitter.com/993YBQ6hol

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 29, 2020