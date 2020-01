Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικύρωσε την Τετάρτη με ευρεία πλειοψηφία τη Συνθήκη Αποχώρησης, που καθορίζει τους όρους του διαζυγίου μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ευρωβουλευτές έδωσαν το πράσινο φως στη συμφωνία για το Brexit με 621 ψήφους υπέρ, 49 κατά και 13 αποχές.

Πρόκειται για το τελευταίο σημαντικό βήμα πριν από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. στο τέλος της εβδομάδας, τρεισήμισι χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit στη Βρετανία.

Το σώμα διέκοψε τη συνεδρίαση με τους ευρωβουλευτές να τραγουδούν όρθιοι το παραδοσιακό σκωτσέζικο τραγούδι Auld Lang Syne για να αποχαιρετήσουν τη Βρετανία. Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει τώρα να δώσουν την τελική έγκρισή τους στη συμφωνία σε μια έγγραφη, τυπική διαδικασία.

Singing of Auld Lang Syne starts in the European Parliament as the Brexit Withdrawal Agreement is approved by MEPshttps://t.co/tzNNPSGZXc pic.twitter.com/pTiLrW0Qlf

