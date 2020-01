Πρόκειται για το Costa Smeralda, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Civitavecchia, 35 μίλια βόρεια της Ρώμης.

Ο συναγερμός σήμανε όταν μία γυναίκα 54 ετών από το Μακάου του Χονγκ Κονγκ ανέβασε πυρετό. Αυτή και ο σύζυγός της, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες δεν φέρεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα, έχουν μπει σε καραντίνα εντός του πλοίου και εξετάζονται για τον ιό.

Η γυναίκα ήρθε σε επαφή με τους γιατρούς του πλοίου και τους ενημέρωσε ότι είχε πυρετό και αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα, σύμφωνα με την Corriere della Sera, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται σήμερα το απόγευμα.

WATCH LIVE: Ship containing over 6,000 people blocked in #Italy on suspicion of #coronavirus infection https://t.co/AMPbOEQG4p

— RT (@RT_com) January 30, 2020