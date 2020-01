Ειδικότερα, το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ» εντόπισε την Τετάρτη, στα ανοιχτά των λιβυκών ακτών, μια τουρκική φρεγάτα η οποία συνόδευε ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης.

#France:

The carrier Charles de Gaulle spotted a #Turkish frigate accompanying a ship carrying the flag of #Lebanon that docked at the port of #Tripoli It was loaded with heavy machinery and weapons. #Libya #GNA pic.twitter.com/soFfzWcUlk

— M.LNA (@LNA2019M) January 30, 2020