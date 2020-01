Ακόμα και πριν το ξέσπασμα του κοροναϊού το ιατρικό σύστημα βρισκόταν στα όριά του στην Κίνα.

Το 2003, μετά την επιδημία του SARS, η κινεζική κυβέρνηση έχτισε δεκάδες νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια, τα οποία δεν μπορούσαν να στελεχωθούν εξαιτίας του μικρού αριθμού γιατρών και νοσοκόμων. Ταυτόχρονα ο πληθυσμός αυξανόταν και η νοοτροπία των πολιτών έμοιαζε με την... ελληνική, αφού επισκέπτονταν τα νοσοκομεία ακόμα και για τις πιο απλές παθήσεις.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι πάρα πολλοί διένυαν τεράστιες αποστάσεις για να επισκεφτούν τα επείγοντα των μεγαλύτερων νοσοκομείων που δέχονταν ήδη μεγάλο όγκο ασθενών, έχοντας ελλείψεις στο προσωπικό. Αρκετές φορές έχουν σημειωθεί και τραγικά περιστατικά, όπως την περασμένη εβδομάδα που συνοδός ασθενή δολοφόνησε με μαχαίρι γιατρό.

Γιατροί και νοσοκόμες εργάζονται με στολές και μάσκες στα κινεζικά νοσοκομεία μετά το ξέσπασμα του κοροναϊού.

Νοσοκομεία με ασθενείς του κοροναϊού στελεχώνονται με προσωπικό από όλη την κινεζική επικράτεια.

Και δεν πρόκειται απλά και μόνο για αλλαγή του εργασιακού περιβάλλοντος για νοσηλεύτριες εκπαιδεύονται και κόβουν τα μαλλιά τους για να βάλουν τις στολές που απαιτούνται για να φροντίσουν τους ασθενείς.

Οι ώρες εργασίας είναι πάρα πολλές και μόλις βγάζουν τις προστατευτικές μάσκες έχουν πληγές.

When nurses fighting in the frontline of #coronavirus outbreak in #Wuhan take off their masks... #EverydayHero pic.twitter.com/nsiDd39sRB

— People's Daily, China (@PDChina) January 30, 2020