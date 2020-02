ΔΙΕΘΝΗ

Ο Βρετανός ηθοποιός -ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στον ρόλο ενός εκ των κακών, στα επεισόδια: Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi το 1983, Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back το 1980, Star Wars 1997 και σε πολλές άλλες κινηματογραφικές ταινίες και σε σίριαλ στην τηλεόραση- πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Είχε γεννηθεί στο Μίντλσεξ το 1938 και είχε ξεκινήσει ως μοντέλο πριν αχοληθείμε την υποκριτική.