Η αστυνομία του Λονδίνου εκτιμά ότι η υπόθεση σχετίζεται με την τρομοκρατία.

«Ένας άνδρας πυροβολήθηκε από ένοπλους αστυνομικούς στο Στρέταμ (νότιο Λονδίνο). Σε αυτό το στάδιο ένας αριθμός ανθρώπων φέρεται να έχει μαχαιρωθεί.

Οι περιστάσεις ερευνώνται -- το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως σχετιζόμενο με την τρομοκρατία», ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο Twitter.

Η αστυνομία συνέστησε στον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή.

Πολλά βίντεο της σκηνής αναρτήθηκαν στο Twitter αλλά δεν επιβεβαιώθηκε η γνησιότητά τους.

URGENT: VIDEO- #UK TERRORIST incident in #streatham , south #London , several people injured, terrorist shot by police. Area secured for now

Σε ένα από αυτά, φαίνεται ένας άνδρας πεσμένος στο έδαφος σε έναν εμπορικό δρόμο και τουλάχιστον δύο ένοπλοι αστυνομικοί προτάσσουν τα όπλα τους πίσω από ένα αυτοκίνητο χωρίς διακριτικά με τα μπλε φώτα του αναμμένα.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει ελικόπτερα να υπερίπτανται του σημείου και αστυνομικά αυτοκίνητα στους παρακείμενους δρόμους.

#London Metropolitan Police say there is currently a stabbing event in #Streatham at least 3 injured pic.twitter.com/z0sdiz0CfZ

— H&A🤝 (@HanneyAngel) February 2, 2020