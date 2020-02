Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται πιθανόν για τον Σουντές Αμάν – η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει το όνομα – ο οποίος είχε φυλακιστεί το 2018, σε ηλικία 18 ετών τότε, με την κατηγορία διακίνησης τρομοκρατικού υλικού και συλλογής πληροφοριών προς χρήση σε τρομοκρατικές επιθέσεις.

Το διάστημα της σύλληψής του ήταν φοιτητής και είχε ανεβάσει σε εφαρμογή μηνυμάτων σε κινητό ένα περιοδικό της Αλ Κάιντα, στο οποίο έγραφε «το Ισλαμικό κράτος είναι εδώ και θα μείνει», όπως και βίντεο με αποκεφαλισμούς προς την κοπέλα του. Η σύλληψή του είχε γίνει από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της αστυνομίας, μετά από έρευνα για τις διαδικτυακές του δραστηριότητες.

Την χρονιά που καταδικάστηκε ο Αμάν, ο τότε επικεφαλής της διοίκησης της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας είχε δηλώσει ότι ο καταδικασθείς είχε επιδείξει «έντονο ενδιαφέρον για τη βία και τον μαρτυρικό θάνατο». Η τότε εισαγγελέας στη δίκη του, είχε υποστηρίξει πως το ενδιαφέρον του κατηγορούμενου για τον ισλαμικό εξτρεμισμό και το Νταές δεν ήταν απλά ένας ανώριμος ενθουσιασμός, αντίθετα ενείχε ειλικρινείς ιδεολογικές πεποιθήσεις, που τον παρακινούσαν να συλλέγει και να διαδίδει τέτοιου είδους υλικό.

Εκείνη την ίδια περίοδο, το BBC είχε δημοσιεύσει ότι οι εγκληματολογικές υπηρεσίες είχαν εντοπίσει διάφορα έγγραφα, μεταξύ των οποίων εγχειρίδιο κατασκευής βομβών και έναν οδηγό με τον τίτλο «Αιματηρές βραζιλιάνικες πολεμικές τεχνικές με μαχαίρι».

