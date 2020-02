Ειδικότερα οι επιδρομές από τα σμήνη ακρίδων ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο και ήδη έχουν καταστρέψει δεκάδες χιλιάδες εκτάρια αγροτικών εκτάσεων στην Κένυα, τη Σομαλία και την Αιθιοπία, απειλώντας τα αποθέματα τροφών.

Αυτή είναι η χειρότερη επιδρομή των τελευταίων 70 χρόνων και ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, Μπουκάρ Τιτζανί τόνισε ότι και άλλες χώρες βρίσκονται σε κίνδυνο «ειδικά το Νότιο Σουδάν, η Ουγκάντα και η Ερυθραία».

#FAO and all partners are putting all hands on deck to avert #foodinsecurity and loss of #pasture for animals in the #HornofAfrica. Join us to achieve #Zerohunger, #SDG2. https://t.co/cDzTBx9vKa

— Bukar Tijani (@bukarsadiqqi) February 2, 2020