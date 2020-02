Το περιστατικό έλαβε χώρα τη Δευτέρα και όπως αναφέρει το πανεπιστήμιο σε ανακοίνωση του υπάρχουν ήδη δύο επιβεβαιωμένοι θάνατοι και ένας τραυματίας, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο, χωρίς ν' αναφέρεται η κατάσταση της υγείας του.

«Έχουν υπάρξει δύο επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Το τρίτο θύμα έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειας. Η αστυνομία του πανεπιστημίου έχει τοποθετήσει αστυνομικούς σ' όλα τα σημεία-κλειδιά για την ασφάλεια των φοιτητών», αναφέρει το μήνυμα του πανεπιστημίου του Texas A&M.

Students, faculty and staff are instructed to take shelter and stay in place until further notice. This is a precautionary measure.

A&M-Commerce UPD is actively investigating three gunshot victims in Pride Rock Residence Hall on the A&M-Commerce campus.

