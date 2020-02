Όπως αναφέρουν οι Los Angeles Times, άνδρες με μάσκες και προστατευτικές στολές χτύπησαν την πόρτα τυο Φανγκ Μπιν και του ζήτησαν να μπει σε καραντίνα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οιάνδρε είπαν στον Φανγκ Μπιν, «πήγες σ' επικίνδυνο μέρος, θα μπορούσες να νοσήσεις», μάλιστα κάποιος από αυτούς τον ρώτησε «τι θα γίνει εάν η αρρώστια σου εξαπλωθεί και σε άλλους».

Όπως ανέφερε δεν ήταν άρρωστος και κάνεις από αυτούς τους άντρες δεν ήταν γιατρός.

«Η θερμοκρασία είναι κανονική» ισχυρίστηκε και τους ζήτησε να γυρίσουν εφόσον έχουν ένταλμα έρευνας.

Όμως τελικά οι άνδρες εισήλθαν στο σπίτι κατάσχεσαν όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές και τον μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα.

Ο πωλητής ρούχων στο επάγγελμα έχει μετατραπεί σε ακτιβιστή των social media, σχετικά με τη μυστικοπάθεια της κυβέρνησης του αναφορικά με τον κοροναϊό που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 425 ανθρώπους και έχει μολύνει περισσότερους από 20.000 ανθρώπους.

Ένα από τα βίντεο που ανήρτησε περιλαμβάνει τη βιντεοσκόπηση οκτώ σορών μέσα σε πέντε λεπτά σε δημόσιο νοσοκομείο της Γουχάν.

