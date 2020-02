Έπειτα από ένα χρόνο προεκλογικής εκστρατείας και εκατομμυρίων δολαρίων που ξόδεψαν οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι στην Αϊόβα, στην πρώτη ψηφοφορία των προκριματικών εσωκομματικών εκλογών στην κούρσα για το χρίσμα για τον Λευκό Οίκο, το κόμμα δεν κατάφερε να ανακοινώσει επίσημα αποτελέσματα, σε ένα πολιτικό φιάσκο που κάνει ευτυχή τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο μεγιστάνας πρόεδρος δεν έχασε την ευκαιρία να χλευάσει τους Δημοκρατικούς, χαρακτηρίζοντας τη χθεσινή ψηφοφορία μια «απόλυτη καταστροφή».

The Democrat Caucus is an unmitigated disaster. Nothing works, just like they ran the Country. Remember the 5 Billion Dollar Obamacare Website, that should have cost 2% of that. The only person that can claim a very big victory in Iowa last night is “Trump”.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2020