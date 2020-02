Το Boeing 737 της Pegasus Airlines, με 177 επιβάτες και 6μελές πλήρωμα, αντιμετώπισε πρόβλημα κατά την προσγείωση, βγήκε εκτός διαδρόμου και η άτρακτός του κόπηκε σε τρία κομμάτια.

Ο διάδρομος προσγείωσης ήταν ολισθηρός εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης που πλήττει την Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας, που μίλησε στο CNN Turk, δεν υπάρχουν νεκροί.

Τουλάχιστον 52 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως έγινε γνωστό από τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης Αλί Γερλικαγιά.

URGENT: VIDEO- Pegasus airlines airplane has crashed off the runway in #turkey #Istanbul pic.twitter.com/r596aFxYd5

— AS-Source News (@ASBreakingNews) February 5, 2020