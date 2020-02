Οι φωτογραφίες που έχουν κάνει πλέον την εμφάνιση τους στα social media δείχνουν τις θυσίες που κάνουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές για να περιθάλπουν όσους έχουν νοσήσει από τον κοροναϊό.

Σύμφωνα με τοπικά Μ.Μ.Ε. της επαρχίας Χουμπέι, το ιατρικό προσωπικό δεν έχει σταματήσει να εργάζεται.

Πολλοί εξ αυτών σύμφωνα με μαρτυρίες είναι εξαντλημένοι και κοιμούνται για λίγο σε καρέκλες του νοσοκομείου ή στο πάτωμα.

Επιπρόσθετα το ιατρικό προσωπικό είναι τόσο απασχολημένο ώστε δεν έχει χρόνο για να φάει ή να πάει τουαλέτα, ενώ φοράει συνεχώς προστατευτικές στολές με μάσκες και ειδικά γυαλιά.

Γεγονός που αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες καθώς πολλοί φέρουν μώλωπες από τις μάσκες και τον εξοπλισμό, ενώ εμφανή είναι και τα σημάδια της εξάντλησης.

Μέχρι την Τετάρτη τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κοροναϊού ξεπέρασαν τα 20.000 με τους νεκρούς να φτάνουν τους 492, 490 εκ των οποίων μόνο στην Κίνα.

