Η Μπράμπιν αποδοκιμάστηκε στα social media, επειδή κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή των Κοινοτήτων την Δευτέρα, φάνηκε πολύ ο ώμος της

Αρκετοί χρήστες των social media σχολίασαν τα ρούχα της λέγοντας ότι δεν ήταν «ευπρεπώς» ντυμένη για το Κοινοβούλιο.

Η βουλευτής απάντησε μέσω Twitter, με αρκετή δόση ειρωνείας σχολίασε ότι «δεν περίμενε ένας ώμος να προκαλέσει τόσα συναισθήματα» και διαβεβαίωσε ότι δεν είναι ούτε «πόρνη, ούτε τσ@@λα, ούτε μεθυσμένη, ούτε έτοιμη να θηλάσει» απαριθμώντας προφανώς τα όσα της προσήψαν στα social media.

Hello. Sorry I don’t have time to reply to all of you commenting on this but I can confirm I’m not....

A slag

Hungover

A tart

About to breastfeed

A slapper

Drunk

Just been banged over a wheelie bin.

Who knew people could get so emotional over a shoulder... 🙄 https://t.co/sTWWiEY2TF

— Tracy Brabin MP 🌹 (@TracyBrabin) February 4, 2020