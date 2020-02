ΔΙΕΘΝΗ

Σύμφωνα με την New York Post, ο αρχιεκτελεστής του Πάμπλο Έσκομπαρ, Τζον Χαίρο Βελάσκες Βάσκες, γνωστός με το παρατσούκλι «Ποπάι» απεβίωσε την Πέμπτη μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο του οισοφάγου.

Ο Βελάσκες απεβίωσε νωρίς το πρωί στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου στη Μπογκοτά. Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί την παραμονή της πρωτοχρονιάς και από τότε νοσηλευόταν με καρκίνο στον οισοφάγο που είχε κάνει μετάσταση στο στομάχι του, ανέφεραν οι αρχές της Κολομβίας.

Ο «Ποπάι» είχε ομολογήσει ότι διέπραξε 300 δολοφονίες, είχε φυλακιστεί για περισσότερες από δύο δεκαετίες αλλά αφέθηκε ελεύθερος το 2014 ωστόσο συνελήφθη ξανά τον Μάιο του 2018 με κατηογρίες για εκβιασμούς.

Ποιος ήταν ο «Ποπάι»

Ο Βελάσκες είχε ένα εκτενές εγκληματικό μητρώο δρώντας υπό της οδηγίες του «βασιλιά της κοκαΐνης» του Πάμπλο Εσκομπάρ, του ιδρυτή και αρχηγού του καρτέλ του Μεντεγίν, ο οποίος σκοτώθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις το 1993.

Ακόμα είχε γράψει το βιβλίο «Surviving Pablo Escobar: ‘Popeye’ The Hitman 23 Years and 3 Months in Prison», που εκδόθηκε το 2005, ενώ διατηρούσε και το δικό του κανάλι στο youtube το οποίο είχε περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια εγγεγραμμένους.

Ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του ως «άλλο άτομο», όπου έμαθε ζώντας μέσα στο έγκλημα.

Τα τελευταία χρόνια κρατούνταν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στην Κολομβία, ενώ ο μόνος φόνος για τον οποίο είχε καταδικαστεί ήταν αυτός του υποψήφιου προέδρου της χώρας, Λουίς Κάρλος Γκαλάν τον Αύγουστο του 1989.

Με πληροφορίες από nationalpost.com και Reuters