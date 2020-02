Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), με μήνυμα του στο Twitter εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για την απώλεια του Λι Γουένλιανγκ.

Συγκεκριμένα ανέφερε, «είμαστε βαθιά λυπημένοι με το γεγονός ότι χάσαμε το γιατρό Λι Γουένλιανγκ. Χρειάζεται όλοι να τον τιμήσουμε για τη δουλειά που έκανε σχετικά με τον 2019CoV (κοροναϊός)».

We are deeply saddened by the passing of Dr Li Wenliang. We all need to celebrate work that he did on #2019nCoV - @DrMikeRyan

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 6, 2020