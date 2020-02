Οι πρεσβευτές σηκώθηκαν όρθιοι και τραγούδησαν το «Happy Birthday» στον υπέργηρο Εξωτερικών της Τουρκίας, ενώ στη συνέχεια του ετοίμασαν και ένα δώρο έκπληξη.

Μπορεί τον τελευταίο καιρό οι σχέσεις ανάμεσα στις Βρυξέλλες και στην Άγκυρα να μην βρίσκονται και στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και το κλίμα να είναι τεταμένο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει συνεχώς κυρώσεις στην Τουρκία για τις ενέργειες της, στην ανατολική Μεσόγειο και στην κυπριακή ΑΟΖ.

Ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τους πρέσβεις να ευχηθούν στον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας για τα γενέθλια του.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου συμπλήρωσε τα 52 του χρόνια την Τετάρτη και οι πρεσβευτές της Ε.Ε., του χάρισαν ως δώρο ένα κάδρο με ένα οθωμανικό έμβλημα. Μάλιστα ο Τούρκος ΥΠΕΞ πριν το ανοίξει ρώτησε με δόση χιούμορ εάν είναι ακριβό.

#Surprise #birthday party by #EU ambassadors for Turkish Foreign Minister Mevlut #Cavusoglu

Ahead of their meeting, European Union ambassadors sang Cavusoglu a birthday song and gave him a special present pic.twitter.com/j1q9BycE77

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 5, 2020