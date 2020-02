«Θα έπρεπε να σβήσουν την παραπομπή στη Βουλή των Αντιπροσώπων; Ναι, επειδή επρόκειτο για φάρσα», εξήγησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος που την Τετάρτη απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες από τη Γερουσία.

Μετά την αθώωσή του, ο Τραμπ εμφανίστηκε πολύ ικανοποιημένος και εξαπέλυσε μύδρους εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του. Το πρωί της Παρασκευής ανήρτησε άλλο ένα χλευαστικό για τους Δημοκρατικούς μήνυμα στο Twitter, με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στις προκριματικές εκλογές στην Αϊόβα την Δευτέρα.

Another win just in. Nervous Nancy Pelosi and the Democrats in Congress sued me, thrown out. This one unanimous, in the D.C. Circuit.

Witch Hunt!

