Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), η οποία διεξάγει την έρευνα για το δυστύχημα το οποίο στοίχισε τη ζωή στον θρύλο του NBA, Κόμπι Μπράιαντ και σε οκτώ ακόμα ανθρώπους, δεν υπάρχουν στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι ελικόπτερο αντιμετώπιζε μηχανική βλάβη.

«Τα ορατά σημεία των μηχανών έδειξαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ασυγκράτητης ή καταστροφικής εσωτερικής βλάβης», αναφέρουν οι νέες εξελίξεις στην έρευνα.

«Οι ερευνητές μας έχουν ήδη συγκεντρώσει ένα σημαντικό αριθμό στοιχείων σχετικά σχετικά με τις συνθήκες της τραγικής σύγκρουσης», ανέφερε ο πρόεδρος της NTSB, ο Ρόμπερτ Λ. Σάμγουολτ, «είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τα ακριβή αίτια όσο και τους παράγοντες που οδήγησαν στο δυστύχημα ώστε να κάνουμε συστάσεις ασφαλείας για να αποτρέψουμε παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον», προσέθεσε.

Ακόμα όπως τονίζει η NTSB o πιλότος του μοιραίου ελικοπτέρου, ο Άρα Ζομπαγιάν είχε ικανοποιητικούς βαθμούς επάρκειας σε ελιγμούς σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας. Επίσης τον Μάιο του 2019 είχε αποκτήσει ειδική εκπαίδευση σε πτήσεις χωρίς τη λειτουργία μετεωρολογικών οργάνων και ανάκτησης του ελέγχου σε περιπτώσεις ασυνήθιστης συμπεριφοράς του σκάφους.

