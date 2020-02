ΔΙΕΘΝΗ

Το απόγευμα της Παρασκευής ο φωτογράφος Γουίλιαμ Μουν, δημοσίευσε μία φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου να περπατάει στον Λευκό Οίκο και το πρόσωπό του δεν πέρασε απαρατήρητο.

⁦@realDonaldTrump⁩ returns to the White House from Charlotte, North Carolina. Photo by William Moon at the South Lawn of the White House on February 7, 2020 pic.twitter.com/n1a1Z93LrJ — White House Photos (@photowhitehouse) February 7, 2020

Το πρόσωπο του Τραμπ ήταν… πορτοκαλί, ενώ ξεχώριζε και η άσπρη γραμμή στο σημείο που σταματούσε το make up ή ό,τι άλλο είχε βάλει στο πρόσωπό του.

Ο Μουν τουίταρε τη φωτογραφία και οι χρήστες της δημοφικούς πλατφόρμας τρόλαραν για ακόμη μία φορά τον Αμερικανό πρόεδρο.

Δείτε μερικά από τα σχόλια που έκαναν

I'm not feeling the Mrs. Doubtfire remake pic.twitter.com/GEBoxgK7d9 — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 8, 2020

Why would somebody choose to do this to themselves? https://t.co/qTyJr896Kx — Josh Schwerin (@JoshSchwerin) February 8, 2020

When I saw this pic I involuntarily made the same sound as when I watch people catch catfish by having the fish bite their hand. https://t.co/pDM5RoeQde — Stephen (@arewenotmen) February 8, 2020

Πηγή: mashable.com