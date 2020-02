Ο ένοπλος είναι εξοπλισμένος με καραμπίνα και φέρεται να είναι στρατιωτικός.

Ο στρατιώτης εισέβαλε στο εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στην περιοχή Νακόν Ρατσασίμα, στα βόρειοανατολικά της Ταϊλάνδης και ήταν σε κατάσταση αμόκ.

Σύμφωνα με το εκπρόσωπο της αστυνομίας, υπάρχουν και πολλοί τραυματίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο στρατιώτης έκλεψε ένα όχημα από το στρατόπεδό του πριν εξαπολύσει την επίθεση στο εμπορικό κέντρο, σπέρνοντας τον πανικό και τον θάνατο.

Ο στρατιώτης, ο οποίος σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ονομάζεται Jakrapanth Thomma, φέρεται να μετέδωσε τις πράξεις του μέσω του Facebook ενώ πιστεύεται ότι έχει τραβήξει και μια selfie με το όπλο του.

News Alert : Soldier goes on shooting rampage at Terminal 21 Korat shopping mall in Nakhon Ratchasima , Thailand . At least 12 people have been shot dead. pic.twitter.com/kVe7Vz8IZt

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 8, 2020