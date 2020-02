Αστυνομικοί και στρατιώτες εισέβαλαν στο εμπορικό κέντρο όπου ένας ένοπλος κρατά ομήρους και βοήθησαν εκατοντάδες ανθρώπους να διαφύγουν, ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ταϊλάνδης.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Amarin μετέδωσε απευθείας εικόνες, στις οποίες διακρίνονται δεκάδες άνθρωποι να τρέχουν έξω από το εμπορικό κέντρο. Κάποιοι κρατούσαν στην αγκαλιά τους μικρά παιδιά, άλλοι βοηθούσαν ηλικιωμένους. Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 20 είναι οι νεκροί και αδιευκρίνιστος ο αριθμός των τραυματιών από τα πυρά του ένοπλου στρατιώτη στο εμπορικό κέντρο Terminal 21 στην πόλη Νακόν Ρατσασίμα, στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη.



Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αρχές έστειλαν τη μητέρα του στο σημείο για να τον πείσει να παραδοθεί. Σε ένα βίντεο, η γυναίκα εμφανίζεται να κλαίει και να αναρωτιέται «γιατί το έκανε;» ενώ μπαίνει σε ένα περιπολικό.

News Alert : Soldier goes on shooting rampage at Terminal 21 Korat shopping mall in Nakhon Ratchasima , Thailand . At least 12 people have been shot dead. pic.twitter.com/kVe7Vz8IZt

