Ένας 58χρονος Βρετανός έχασε τη ζωή του όταν οδηγούσε προς το σπίτι του στο Χάμσαϊρ και ξεριζώθηκε ένα δέντρο το οποίο καταπλάκωσε το αυτοκίνητο.

Ενδεικτικό της σφοδρότητας της κακοκαιρίας είναι το βίντεο από την πόλη Χόικ στη Σκωτία. Οι τοίχοι ενός ξενοδοχείου στο κέντρο της πόλης κατέρρευσαν εξαιτίας του μεγάλου όγκου νερού που έπεσε.

#Hawick #storm #scotland Back of Hotel #collapses into rising water pic.twitter.com/hZsZyRWxlP

Εκατοντάδες πτήσεις και δρομολόγια πλοίων ματαιώθηκαν τη Δευτέρα σε όλη τη βορειοδυτική Ευρώπη όπου δοκιμάζετε από την Κιάρα.

Good morning from the North Sea in Storm Ciara#StormCiara pic.twitter.com/zQkAT51ZWp

— andrew geddes🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@AndrewGeddes23) February 9, 2020