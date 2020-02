Σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση, ο Σι εμφανίζεται με μάσκα προστασίας και αφήνει να του μετρήσουν την θερμοκρασία με τη βοήθεια ηλεκτρονικού θερμομέτρου, ένα πρωτόκολλο που ακολουθείται πλέον στους δημόσιους χώρους ολόκληρης της χώρας.

Ο Σι εμφανίζεται να συνομιλεί από απόσταση με κατοίκους της συνοικίας οι οποίοι επίσης φορούν μάσκες.

«Η επιδημία στη Χουμπέι και τη Γουχάν παραμένει πολύ σοβαρή»,, παραδέχθηκε ο Σι και τάχθηκε υπέρ της «λήψης ισχυρότερων και αποφασιστικότερων μέτρων για την ριζική εξάλειψη της δυναμικής της επιδημίας».

Η κυβέρνησή του έχει θέσει σε εφαρμογή περιοριστικά μέτρα για να ελέγξει την επιδημία θέτοντας σε καραντίνα δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους στην πόλη Γουχάν και την περιφέρειά της από τις 23 Ιανουαρίου.

Xi Jinping on Monday stressed resolutely winning the people's war against pneumonia epidemic caused by the novel #coronavirus https://t.co/RpbEwf1OYi pic.twitter.com/Ef69zbNYOz

Η μεγάλη πλειονότητα των Κινέζων καλύπτουν εδώ και εβδομάδες τα πρόσωπά τους από τον φόβο της νέας ιογενούς πνευμονίας, αλλά ο ισχυρός άνδρας του κινεζικού καθεστώτος είχε μέχρι στιγμής αποφύγει να μιμηθεί τους συμπατριώτες του.

Ο Σι επισκέφθηκε σήμερα συνοικία του Πεκίνου για να επιθεωρήσει τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της επιδημίας.

A special period without handshakes-we will definitely win this battle! Chinese President #XiJinping encouraged the local residents during his inspection of the #novelcoronavirus epidemic prevention and control work in a community in Chaoyang district, Beijing on Monday. pic.twitter.com/7tQFr5dztZ

— Global Times (@globaltimesnews) February 10, 2020