Πριν 12 χρόνια, το 2008, το χιόνι που έπεσε στη Βαγδάτη έλιωσε αμέσως και πριν από αυτό χιονοπτώσεις είχαν σημειωθεί στην ιρακινή πρωτεύουσα πριν έναν αιώνα. Όμως αυτή τη φορά αρκετά εκατοστά χιονιού κάλυψαν αυτοκίνητα, πεζοδρόμια και φοίνικες.

Οι άνθρωποι που πήγαιναν στις δουλειές τους σταμάτησαν τα αυτοκίνητά τους για να παίξουν χιονοπόλεμο ή να τραβήξουν φωτογραφίες.

«Οι χιονοπτώσεις ενδέχεται να συνεχιστούν ως την Τετάρτη με δεδομένες τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες», δήλωσε ο Άμερ αλ Τζαμπέρι, διευθυντής της ιρακινής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Εκτός από τη Βαγδάτη, η ιερή πόλη Κερμπάλα, στο νότιο Ιράκ, ήταν επίσης καλυμμένη με μερικά εκατοστά χιονιού.

Στο βόρειο Ιράκ οι χιονοπτώσεις είναι συνηθισμένο φαινόμενο, ενώ στο Ιρακινό Κουρδιστάν έχουν ανοίξει ακόμη και κάποια χιονοδρομικά κέντρα. Ωστόσο στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου η θερμοκρασία το καλοκαίρι ξεπερνά τους 50 βαθμούς Κελσίου, το χιόνι είναι κάτι σπάνιο.

Το Ιράκ, το ένα τρίτο των 40 εκατομμυρίων κατοίκων του οποίου εξαρτάται από τη γεωργία, υποφέρει από χρόνια ξηρασία. Ωστόσο φέτος οι αρχές ελπίζουν σε μια καλύτερη γεωργική παραγωγή χάρη στις βροχοπτώσεις που τροφοδότησαν τους ποταμούς, οι οποίοι έχουν εν μέρει ξεραθεί από τα φράγματα που έχουν δημιουργήσει η Τουρκία και το Ιράν.

Last night it was snowing in #Baghdad ... something very unique as it never happened before in such way.#Iraq @UNFCCC pic.twitter.com/p7PPmV4qAh

— Maithem Al Anbari (@maithem7) February 11, 2020