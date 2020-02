Συγκεκριμένα Θανατοθεριστής (Thanatotheristes degrootorum κατά την επιστημονική ονομασία του) βρισκόταν στην κορυφή της διατροφικής αλυσίδας και έφτανε σε μήκος τα οκτώ μέτρα, αναφέρεται στη μελέτη που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση Cretaceous Research.

Το γιγαντιαίο σαρκοβόρο ερπετό, από το οποίο έχουν βρεθεί μόνο μερικά τμήματα του κρανίου του (είχε μέγεθος περίπου 80 εκατοστά), φαίνεται ότι είναι το παλαιότερο μέλος της οικογένειας του Τυραννόσαυρου Ρεξ στη Βόρεια Αμερική.

Τα απολιθώματα που έχουν βρεθεί είναι ηλικίας τουλάχιστον 79 εκατομμυρίων ετών ενώ ο Τ-Ρεξ, το γνωστότερο είδος θηριόποδου δεινόσαυρου, έζησε πριν από περίπου 66 εκατομμύρια χρόνια.

Introducing the first new species of tyrannosaur discovered in Canada in 50 years. Meet Thanatotheristes degrootorum, the ‘reaper of death’! Read all about it on our blog: https://t.co/hIQZkxdACk #Thanatotheristes #ReaperOfDeath #RTMPResearch pic.twitter.com/WYNmsMuUFY

