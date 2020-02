Ο συνολικός αριθμός των νεκρών της επιδημίας του νέου κοροναϊού ανήλθε έτσι σε 1.380, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν σε όλη την ηπειρωτική Κίνα 5.090 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του COVID-19, γεγονός που αυξάνει σε 55.748 το σύνολο των κρουσμάτων.

Πέραν των 116 θανάτων που καταγράφηκαν στην επαρχία Χουμπέι, επίκεντρο της επιδημίας, αναφέρθηκαν δύο θάνατοι στην επαρχία Χεϊλονγκτζιάνγκ και από ένας στις επαρχίες Ανχούι, Χενάν και Τσονγκτσίνγκ, κατά την Εθνική Επιτροπή Υγείας.

6.723 ασθενείς αποθεραπεύτηκαν και μπόρεσαν να λάβουν εξιτήριο από τα νοσοκομεία, κατά την ίδια πηγή.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) διαβεβαιώνοντας πως τα κρούσματα κοροναϊού δεν παρουσιάζουν δραματική αύξηση εκτός της Κίνας.

Επίσης, δεν παρατηρείται αύξηση στο βαθμό θνησιμότητας και βαρύτητας της νόσου, δήλωσε ο Μάικ Ράιαν, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το πρόγραμμα Εκτάκτων Αναγκών.

Όπως εξήγησε ο Ράιαν, η αύξηση κατά περίπου 14.000 των κρουσμάτων σε μία ημέρα, που ανακοίνωσε η Κίνα, αντικατοπτρίζει την αλλαγή στην προσέγγιση να καταγράφονται ασθενείς στην επαρχία Χουμπέι, η μόλυνση των οποίων επιβεβαιώνεται με ακτινογραφία θώρακα κι όχι μονάχα εκείνων που επιβεβαιώθηκαν μέσω αιματολογικών εξετάσεων.

«Είναι καίρια κατανοητό ότι τα περισσότερα από αυτά τα κρούσματα σχετίζονται με ένα διάστημα που πηγαίνει πίσω μέρες και εβδομάδες και εκ των υστέρων καταγράφηκαν ως κρούσματα, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και στην αρχή της ίδιας της επιδημίας» επισήμανε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου στην έδρα του ΠΟΥ.

«Εκτός των κρουσμάτων στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess δεν βλέπουμε μια δραματική αύξηση στη μετάδοση εκτός της Κίνας» τόνισε ο ίδιος.

Σαράντα τέσσερα νέα κρούσματα καταγράφηκαν σήμερα στο Diamond Princess, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους να ανέρχεται σε 219, αν και οι αρχές γνωστοποίησαν ότι σε ορισμένους από τους ηλικιωμένους επιβάτες θα επιτραπεί να αποβιβαστούν αύριο.

Το κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται σε καραντίνα στη Γιοκοχάμα, όπου παραμένουν εγκλωβισμένοι οι 3.700 επιβάτες.

Όσοι από τους επιβάτες νοσήσουν μεταφέρονται σε νοσοκομεία, ενώ οι υπόλοποι είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στις καμπίνες τους.

Την Πέμπτη το Τόκιο ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει και στους ηλικιωμένους επιβάτες άνω των 80 ετών να αποβιβαστούν, εφόσον ελεγχθούν ότι είναι αρνητικοί στον κοροναϊό.

Στο μεταξύ, σε συμφωνία για ανταλλαγή πληροφοριών για τον κορονοϊό, στενή συνεργασία και ενιαίο μηχανισμό προμήθειας φαρμακευτικού υλικού και εξοπλισμού έφτασαν οι υπουργοί Υγείας στο έκτακτο Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

