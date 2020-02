Το ρεκόρ καταγράφηκε στις 9 Φεβρουαρίου στο νησί Σέιμουρ, γνωστό και με το όνομα Μαραμπίο, σύμφωνα με τον ερευνητή Κάρλος Σέφερ.

«Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ τόσο υψηλή θερμοκρασία στην Ανταρκτική», τόνισε ο Σέφερ.

Ωστόσο πρόσθεσε ότι τα δεδομένα αυτά «δεν αποδεικνύουν κάτι σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή». «Απλώς είναι μια ένδειξη ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει στην περιοχή», σχολίασε.

Το νησί Σέιμουρ, όπου βρίσκεται επιστημονική βάση της Αργεντινής, εντοπίζεται στα ανοικτά της χερσονήσου της Ανταρκτικής.

Στις 6 Φεβρουαρίου καταγράφηκε θερμοκρασία 18,3 βαθμών Κελσίου στην επιστημονική βάση Εσπεράνσα. Το προηγούμενο ρεκόρ των 17,5 βαθμών είχε καταγραφεί στις 24 Μαρτίου 2015.

Έπειτα από μια δεκαετία με θερμοκρασίες ρεκόρ, η οποία ολοκληρώθηκε με το 2019 την δεύτερη πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη, η δεκαετία του 2020 φαίνεται ότι συνεχίζει την ίδια τάση.

Ο Ιανουάριος του 2020 ήταν πιο ζεστός Ιανουάριος που έχει καταγραφεί στον πλανήτη, με θερμοκρασία λίγο υψηλότερη από αυτή του Ιανουαρίου του 2016.

Παγόβουνο έσπασε στον παγετώνα Pine Island Glacier (PIG) στην άκρη της Ανταρκτικής, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν την Τρίτη από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA).

📢🔴The Pine Island glacier in #Antarctica 🇦🇶 has finally calved, creating many large icebergs!

Check out these #Sentinel1 🛰️🇪🇺 captures from yesterday 09 Feb., last week 05 Feb. and 01 Oct., 4 months ago, when large cracks became apparent. pic.twitter.com/iubE8JffVR

