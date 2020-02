Όπως ανέφερε εκπρόσωπος τύπου του Ισραηλινού στρατού η οργάνωση έστειλε στους στρατιώτες ψεύτικες φωτογραφίες νεαρών γυναικών και τους παρέσυρε ώστε να κατεβάσουν μία εφαρμογή η οποία μπορούσε να έχει πρόσβαση στις συσκευές τους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο «δεν υπήρξε σημαντική διαρροή πληροφοριών, προτού ληφθούν μέτρα ενάντια στο πρόβλημα».

Hamas created fake social media profiles, using photos including this one, in an attempt to hack the phones of IDF soldiers.

What Hamas didn’t know was that Israeli intelligence caught onto their plot, tracked the malware & downed Hamas’ hacking system.#CatfishCaught

