Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας, μία γυναίκα φόρεσε... στολή καμηλοπάρδαλης για να να προστατευτεί από τον κοροναϊό. Πήγε λοιπόν σε νοσοκομείο στην πόλη Λουζού της επαρχίας Σιτσουάν ντυμένη καμηλοπάρδαλη.

Στο βίντεο του πρακτορείου Xhinua βλέπει κανείς και άλλους τρόπους που επιστράτευσαν οι πολίτες για να προστατευτούν, όπως για παράδειγμα βάζοντας άδεια μπουκάλια νερού στο κεφάλι!

Hospital patients often crave some creature comforts -- one visitor took this very literally with a very novel protective suit... #coronavirus pic.twitter.com/I0qMj2TCFA

— China Xinhua News (@XHNews) February 18, 2020