Ο ύποπτος για τη διάπραξη των επιθέσεων βρέθηκε «νεκρός μέσα στο σπίτι του», ανακοίνωσε η αστυνομία.

Στην κατοικία του βρέθηκε άλλο ένα πτώμα.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως υπήρχαν και άλλοι δράστες», ανέφερε η γερμανική αστυνομία μέσω Twitter.

Σύμφωνα με την αστυνομία,άνδρες που βρίσκονταν έξω από μπαρ με ναργιλέδες στο κέντρο της πόλης έγιναν στόχος πυρών από διερχόμενο αυτοκίνητο. Σε αυτή την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, πιθανόν κουρδικής καταγωγής.

#Update : Possible suspect of the shooting spree in #Hanau ,#Germany which has left at least 8 dead and 5 injured being apprehended. pic.twitter.com/S2STYR2goB

— ZAHID ABBAS 🇮🇳 (@abbaszahid24) February 19, 2020