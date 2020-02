Η Τζόρτζια Λάινχαν, σε ανάρτησή της στο Twitter ανέβασε φωτογραφία από την συνομιλία με τον σπιτονοικοκύρη, ο οποίος... «προσφέρθηκε» να της μειώσει την τιμή του ενοικίου αρκεί να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες.

Η Λάινχαν, όπως αναφέρει η MIrror, μίλησε για «αηδιαστική κατάχρηση εξουσίας» και είπε ότι ανέβασε το tweet για να δείξει «πόσο επικίνδυνοι μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι στο ίντερνετ».

That’s the last time I try and find a house on gumtree pic.twitter.com/dh14FXAFKw

— Georgia (@georgialinehan) February 17, 2020