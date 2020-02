Ο Γερμανός ακροδεξιός πυροβόλησε και σκότωσε εννέα άτομα κουρδικής καταγωγής που βρίσκονταν σε μπαρ με ναργιλέδες της Χανάου.

Όπως αναφέρει η Bild, o δράστης ονομάζεται Τόμπιας και είχε αφήσει επιστολή και ένα βίντεο στα οποία προαναγγέλλει τις πράξεις του. Στην επιστολή του, ο Τομπίας αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να δολοφονηθούν κάποιοι άνθρωποι, η απέλαση των οποίων από τη Γερμανία δεν είναι πλέον εφικτή.

Ο δράστης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, μαζί με μία σορό. Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις συνθήκες θανάτου τόσο του ίδιου όσο και του ανθρώπου που βρέθηκε νεκρός δίπλα του.

#Update : Possible suspect of the shooting spree in #Hanau ,#Germany which has left at least 8 dead and 5 injured being apprehended. pic.twitter.com/S2STYR2goB

