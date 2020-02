«Ο άλλοτε ερευνητής της Xerox είχε εφεύρει την εντολή “αποκοπή/αντιγραφή/επικόλληση”, την “εύρεση και αντικατάσταση” καθώς και πολλές άλλες», ανέφερε η εταιρεία στο Twitter. «Οι ημέρες σας στη δουλειά έγιναν πολύ πιο εύκολες χάρη σε αυτές τις επαναστατικές ιδέες του. Ο Λάρι εξέπνευσε τη Δευτέρα, σας παρακαλούμε ενωθείτε μαζί μας για να τιμήσουμε τη μνήμη του», πρόσθεσε η Xerox.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon

— Xerox (@Xerox) February 19, 2020