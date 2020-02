Ο ακροδεξιός δράστης της επίθεσης πυροβόλησε και σκότωσε εννιά ανθρώπους και βρέθηκε αργότερα νεκρός στο σπίτι του μαζί με την 72χρονη μητέρα του.

Σε μια 24σέλιδη επιστολή - μανιφέστο και σε πολλά βιντεοσκοπημένα μηνύματα είχε περιγράψει τα ρατσιστικά κίνητρά του. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας BILD, ο 43χρονος Τομπίας Ρ., αναφερόταν στην ανάγκη να καταστραφούν συγκεκριμένοι λαοί των οποίων η απέλαση από την Γερμανία δεν είναι πλέον εφικτή, ενώ έκανε λόγο για μυστικές υπηρεσίες και θεωρίες συνωμοσίας. Τόνιζε δε ότι αισθανόταν ότι τον παρακολουθούσαν και ότι βρισκόταν διαρκώς υπό διωγμό.

Η Αστυνομία οδηγήθηκε στον δράστη από τις πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, μέσα από το οποίο πυροβολούσε τα θύματά του. Το αυτοκίνητο βρέθηκε παρκαρισμένο έξω από το σπίτι του και ερευνάται προκειμένου να βεβαιωθεί ότι δεν ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά.

Όπως αναφέρει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), κάποια από τα θύματα ήταν κουρδικής καταγωγής.

Ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Έσσης Πέτερ Μπόιτο δράστης είχε στην κατοχή του νομίμως όπλα καθώς ήταν σκοπευτής.

Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του μαζί με τη μητέρα του

Ο δράστης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, μαζί με τη μητέρα του. Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τις συνθήκες θανάτου και των δύο.

#Update : Possible suspect of the shooting spree in #Hanau ,#Germany which has left at least 8 dead and 5 injured being apprehended. pic.twitter.com/S2STYR2goB

— ZAHID ABBAS 🇮🇳 (@abbaszahid24) February 19, 2020