Μετά την κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο δεν έγιναν δηλώσεις.

Η επίσκεψη του Σάρατζ στην Κωνσταντινούπολη δεν είχε ανακοινωθεί.

Turkish President Recep Tayyip Erdoğan received Fayez al Sarraj, head of Libya's UN-recognized Government of National Accord (GNA). The close-door meeting was held in Dolmabahçe Palace, Istanbul. https://t.co/6UrdRd8qgX

— ANews (@anewscomtr) February 20, 2020