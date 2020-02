ΔΙΕΘΝΗ

Το 9χρονο αγόρι από την Αυστραλία έχει πέσει θύμα άγριου bullying πολλές φορές και μάλιστα σε ηλικία έξι ετών ήταν η πρώτη φορά που ήθελε να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με το BBC, η μητέρα του 9χρονου Κουέιντεν, η οποία έγινε μάρτυρας ενός ακόμη περιστατικού δημοσίευσε το βίντεο που ο μικρός κλαίει με λυγμούς περιγράφοντας τι συνέβη στο γιο της.

«Αυτό κάνει το bullying», ενώ στη συνέχεια ακούγεται και ο μικρός να λέει ότι θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του. «Δώσε μου ένα μαχαίρι, θα σκοτωθώ. Θέλω να πεθάνω».

Στη συνέχεια η μητέρα του αναφέρει: «Μόλις πήρα το γιο μου από το σχολείο. Και έγινα μάρτυρας ενός επεισοδίου bullying σε βάρος του. Ενημέρωσα τον διευθυντή και θέλω ο κόσμος να ξέρει τι επίπτωση είχε αυτό το επεισόδιο σ΄εμάς. Αυτό κάνει το bullying. Γι’ αυτό σας παρακαλώ δώστε σωστές αρχές στα παιδιά σας, στις οικογένειές σας, στους φίλους σας. Κι ύστερα αναρωτιέστε γιατί τα παιδιά αυτοκτονούν».

Κύμα συμπαράστασης

Το βίντεο έγινε viral και έχει περισσότερες από 14 εκατομμύρια προβολές, ενώ έχει δημιουργηθεί κύμα συμπαράστασης για τον μικρό, με τον ηθοποιό Χιου Τζάκμαν και τον μπασκετμπολίστα Ενές Καντέρ να στέκονται στο πλευρό του.

Ο Χιου Τζάκμαν μάλιστα σε ανάρτησή του έγραψε: «είσαι πιο δυνατός από όσο πιστεύεις» και ζήτησε από τον κόσμο να είναι ευγενικός.

«Σταματήστε το bullying» (#StopBullying) ήταν οι λέξεις που έγιναν τρεντ στο Twitter την Παρασκευή με τον κόσμο να ποστάρει συνεχώς δικές του εμπειρίες παροτρύνοντας τον 9χρονο να μείνει δυνατός.

My daughter did a video message to for Quaden pic.twitter.com/cKeStd5TR4 — Jenny Cornejo (@ButtStallion420) February 21, 2020

Ο Αμερικανός κωμικός Μπραντ Γούιλιαμς που επίσης έχει νανισμό συγκέντρωσε σε λιγότερο από μία ημέρα περισσότερα από 120.000 ευρώ για να στείλει την οικογένεια του Κουέιντεν στη Ντίσνεϋλαντ.