Ο χάρτης αναρτήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου στο Twitter μαζί με βίντεο, τα οποία έχουν ως σκοπό να τονίσουν τη συνεισφορά της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ.

Συγκεκριμένα ο χάρτης δείχνει ολόκληρη την Κύπρο με κόκκινο χρώμα ν' ανήκει στην Τουρκία και έρχεται να προστεθεί στη σειρά προκλητικών χαρτών που εμφανίζουν Τούρκοι αξιωματούχοι τον τελευταίο καιρό.

Στο μήνυμα του λογαριασμού του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας στο Twitter αναφέρεται «68η επέτειος (από την είσοδο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ), μαζί για την Ειρήνη και την ασφάλεια».

Ο χάρτης ανέβηκε μαζί με ένα βίντεο το οποίο «εξηγεί τη συνεισφορά της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, αλλά και του ΝΑΤΟ στην Τουρκία». Όπως αναφέρει το μήνυμα «η Τουρκία θα παραμείνει ένα σημαντικό μέλος της Συμμαχίας, σε πολιτικό, στρατιωτικό και επικοινωνιακό επίπεδο», ενώ στο βίντεο υπάρχει ένα μήνυμα που εξάρει τη συμβολή της Τουρκίας στη συμμαχία.

«Ως σύμμαχοι μοιραζόμαστε κοινές αξίες. Πορευόμαστε μαζί για να υπερασπιστούμε ο ένας τον άλλο. Η υποστήριξη μας στο ΝΑΤΟ πηγαίνει πίσω στο 1952, όταν η Τουρκία εισήλθε στη συμμαχία. Είμαστε μία από τις χώρες που συνεισφέρει περισσότερο στις αποστολές και στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι η πρώτη γυναίκα πιλότος στην ιστορία της συμμαχίας, η Λεμάν Μποζκούρτ Αλτιντσεκίτς ήταν από την Τουρκία. Ήταν η έμπνευση για πολλές νέες γυναίκες και άνδρες να ενταχθούν στο στρατό. Κάθε μέλος του ΝΑΤΟ έχει ίση φωνή. Παίρνουμε αποφάσεις μαζί. Ενωμένοι είμαστε ισχυρότεροι και ασφαλέστεροι. Έχουμε δεσμευτεί να διατηρήσουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα για τους πολίτες μας και στηρίζουμε ενεργά τις χώρες εταίρους μας στο ΝΑΤΟ».

The #WeAreNATO communication campaign in Izmir organized by Directorate of @Communications will explain the contribution of Turkey to #NATO and NATO’s contribution to Turkey. Turkey will remain an important member of the Alliance in political, military and communication fields! pic.twitter.com/SnYVZ5epk2

