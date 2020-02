Τα κρούσματα χωρίς σαφή επιδημιολογική σχέση περιλαμβάνουν ανθρώπους που δεν έχουν ταξιδέψει στην Κίνα ούτε έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, ανέφερε στο Twitter ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Although the total number of #COVID19 cases outside #China remains relatively low, I stressed our concern about cases with no clear epidemiological link (travel history to 🇨🇳, contact with a confirmed case) during our media briefing today.https://t.co/2NrbSDqDa3

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 21, 2020